Посол Палестины в России назвал заявление Трампа о Иерусалиме шокирующим

Решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля не только противоречит международному праву, но и вызывает шок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление посла Палестины в России ​Нофаля Абдельхафиза.

«То, что мы прочли в мировых СМИ по поводу данной темы, вызвало у нас шок, и все это создаст основу для эскалации напряженности в регионе, и без того переживающем трудные времена», — сказал посол.

Он также добавил, что США станут персоной нон-грата на ближневосточных переговорах, а перенос американского посольства в Иерусалим отвергают.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что столицей Израиля является Иерусалим, он также отдал приказ перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Слова Трампа одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и призвал мировых лидеров присоединиться к этому шагу.

Однако Иран, Турция, Франция, Египет настороженно отнеслись к такому предложению. Руководство палестинской группировки ХАМАС уже объявило 9 декабря для США «днем гнева».

Напомним, после Шестидневной войны в 1967 году Израиль присоединил Восточный Иерусалим. Его палестинцы считают столицей своего государства. Мировое сообщество заявило, что часть Иерусалима была оккупирована.