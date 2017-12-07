«Спартак» потерпел крупнейшее поражение и выбыл из Лиги Чемпионов

Московский «Спартак» проиграл «Ливерпулю» со счетом 7:0 в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов и выбыл из турнира, заняв в группе третье место.

Матч прошел в ночь на четверг в Ливерпуле. Счет открыл Филиппе Коутинью, который на четвертой минуте с пенальти забил гол москвичам. Он же еще дважды поразил ворота «Спартака» — на 15–1 и 50-й минутах.

Остальные голы в ворота московской команды забили Роберто Фирмино (на 18-й минуте), Садио Мане (забил два гола, на 47-й и 60-й минутах) и Мохамед Салах (на 86-й минуте).

По словам спортивного журналиста Василия Конова, это самое крупное поражение российского клуба в истории турнира. До этого худшей игрой «Спартака» считался матч группового этапа Лиги Чемпионов 2002 года. Тогда команда проиграла «Ливерпулю» со счетом 5:0.

7:0. Есть рекорд. Самое крупное поражение российского клуба в Лиге чемпионов. Армейский рекорд 1992 года (0:6 от Марселя) пал. — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) December 6, 2017

Накануне из Лиги чемпионов выбыл московский ЦСКА. Он и «Спартак» продолжат выступление в Еврокубках. Оба клуба сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.