КНДР: учения США и Южной Кореей делают войну на полуострове неизбежной

Министерство иностранных дел КНДР заявило, что масштабные военные учения США и Южной Кореей делают войну на Корейском полуострове неизбежной. Об этом сообщает Reuters, а также северокорейское агентство ЦТАК.

«Остается вопрос о том, когда начнется война», — заявили в МИД и отметили, что в КНДР не хотят войны, однако «если США продолжат испытывать наше терпение и разожгут ядерную войну», то Северная Корея, «мы, безусловно, заставим США дорого заплатить за последствия, применив ядерное оружие, которое мы постоянно улучшаем».

«Небрежные» заявления президента США Дональда Трампа и «отчаянные» маневры американских военных показывают, что администрация американского президента «приняла решение провоцировать войну на Корейском полуострове и шаг за шагом идет к этому», добавили в МИД Северной Кореи.

Накануне учений северокорейское внешнеполитическое ведомство также делало заявление. Тогда отмечалось, что учения являются «открытой провокацией, которая в любой момент может вылиться в ядерную войну» и «актом, ускоряющим самоуничтожение» США и Южной Кореи.

США и Южная Корея с 4 декабря проводят в небе над Корейским полуостровом крупнейшие в истории двух стран совместные учения Военно-воздушных сил (ВВС). Отработка действий американскими военными в районе Корейского полуострова проводится регулярно с начала эскалации кризиса в регионе.

В этих маневрах участвуют американские бомбардировщики B-1B Lance, которые способны нести как обычное, так и ядерное вооружение, а также 12 истребителей пятого поколения F-35 и F-22. Всего в маневрах должны принять участие 12 тысяч военных и до 230 самолетов. Совместные учения двух стран продлятся до пятницы, 8 декабря.

Накануне КНДР запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету. Тогда власти страны заявили, что она может достичь любой точки на территории США.