РБК узнал о намерении оставить мандат самому богатому депутату Госдумы

Самого богатого депутата Госдумы, единоросса Андрея Палкина, которого подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства, не будут лишать мандата на заседании в пятницу, 8 декабря, комиссии Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. Об этом от двух членов комиссии и близкого к руководству партии «Единой России» собеседника узнал РБК.

При этом источники в партии признали, что вопросы к Палкину «действительно есть». РБК отмечает, что заседание комиссии по делу самого богатого депутата несколько раз переносилось «на неопределенный срок в связи с отсутствием кворума». Изначально оно было назначено на 7 ноября.

Источник издания в комиссии заявил, что «было бы слишком радикально сразу ставить вопрос о лишении полномочий», однако в отношении депутата могут провести проверку, при необходимости, дополнительная информация будет запрошена у прокуратуры.

О том. что комиссия, скорее всего, ограничится замечанием Палкину, заявил РБК и зампредседателя думской комиссии по контролю за достоверностью депутатских деклараций Владимир Поздняков (КПРФ).

По данным РБК, Палкин направил в прокуратуру 27 запросов. «С ним был разговор, и ему сделан был выговор. Недопустимо злоупотреблять своими депутатскими полномочиями», — рассказал близкий к руководству думских единороссов источник.​

Сам Палкин сказал изданию, что «спит спокойно», поскольку уверен, что он «по закону прав». Несмотря на жалобы, депутат намерен действовать «еще более жестко», он уверен, что «заставит» Генпрокуратуру рассмотреть его запросы.

Напомним, в начале ноября Русская служба «Би-би-си» сообщила, что генпрокуратура заподозрила Палкина в том, что он писал депутатские запросы в личных интересах. Дело передали в комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую возглавляет Наталья Поклонская.

В 2016 году Палкин зарегистрировал доход в размере 678 млн рублей. Доход единоросса за 2015 год составил почти 1,5 млрд рублей. У парламентария в общей сложности 62 квартиры (59 в Архангельской области и три — в Московской) и около 200 транспортных средств.

В феврале 2017 года Палкин попросил признать его банкротом. Он пояснил, что решился на такой шаг, чтобы получить рассрочку по уплате налогов.

Дело в том, что на момент получения удостоверения депутата Палкин должен был продать все свое имущество. По словам Палкина, ему пришлось в срочном порядке, за месяц, продать все свои квартиры и технику, часть была продана дешево, часть с рассрочкой в 15 лет.

При этом из беседы с корреспондентом РИА Новости выяснилось, что Палкин продал технику в рассрочку своему сыну, и намерен передать свой бизнес сыновьям.

«На сегодняшний день я должен государству 62 миллиона, а моему сыну, которому я технику с рассрочкой продал, государство должно вернуть НДС на 63 с лишним миллиона, то есть даже разница 1,5 миллиона получается», — заявил Палкин.