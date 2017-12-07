Южная Корея призвала российских спортсменов участвовать в Олимпиаде

Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи выразило сожаление по поводу отстранения сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018 и призвало российских спортсменов принять активное участие в Играх. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Мы призываем к активному участию спортсменов со всего мира, занимающихся зимними видами спорта, включая российских», — говорится в заявлении ведомства.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил Олимпийский комитет России и российских чиновников от участия в зимней Олимпиаде-2018, российским спортсменам разрешено выступать на ней под олимпийским флагом.

На следующий день глава МОК Томас Бах заявил, что комитет возьмет на себя расходы на участие российских спортсменов в Играх.

«Если МОК приглашает спортсменов, то в таком случае мы покрываем их путевые расходы. Из нашего решения видно, что эти атлеты не будут отличаться от других, участвующих в соревнованиях. Они будут размещены бесплатно, питаться бесплатно, будет оплачены расходы на часть обслуживающего персонала», — сказал он.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что страна не будет блокировать Игры. «Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Олимпиаде], если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал он.

Глава государства частично признал вину страны за принятое МОК решение. «Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», — сказал Путин.

Также в среду вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что российским спортсменам стоит поехать на Олимпиаду-2018 несмотря на решение МОК. Само решение Дворкович назвал несправедливым.

Кроме этого, в среду 22 спортсмена сборной России подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК.

12 декабря состоится Олимпийское собрание с участием спортсменов, которые намерены поехать на Олимпиаду. На нем будет принято решение об их участии в Играх.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.