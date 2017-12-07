Курс биткойна превысил 14 тысяч долларов

Курс биткойна в ходе торгов в четверг вновь достиг исторического максимума, превысив отметку в 14 тысяч долларов.

На криптовалютной бирже Coinmarketcap по состоянию на 9:20 он составил $14 756.20 (рост (17.59%).

На другой бирже — CoinDesk — стоимость биткойна находится на отметке $14 305,85.

Капитализация криптовалюты, по данным CoinDesk, превысила 246 млрд долларов. А по данным Coinmarketcap — 239 млрд долларов.

На прошлой неделе курс биткойна за одни сутки вырос на 1,5 тыс. долларов и превысил 11,5 тысяч долларов.

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В конце марта 2017 года биткоин стоил около тысячи долларов. Валюта стала стремительно расти в начале апреля, самый значительный рост пришелся на вторую половину ноября.