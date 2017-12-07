В Совбезе ООН потребовали созвать экстренное заседание из-за решения Трампа по Иерусалиму

Половина членов Совета Безопасности ООН потребовала созвать заседание из-за решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство. Заседание назначено на 8 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

За созыв заседания выступили восемь стран — постоянные члены Совбеза Франция и Великобритания, а также Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция и Уругвай. Всего в органе заседают 15 стран.

Россия и Китай (постоянные члены СБ ООН) еще не высказали свои официальные позиции. Однако в Госдуме и Совете Федерации решение США осудили, а официальное китайское издание China Daily заявило, что это «не будет способствовать интересам США».

Напомним, недовольство решением американского президента уже выразили Турция, Палестина, Египет и Иран. Посол Палестины в России назвал заявление Трампа шокирующим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «отважное и справедливое решение» и призвал мировых лидеров присоединиться к этому шагу.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что «пришло время признать Иерусалим столицей Израиля», и отдал указание Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Последствиями этого решения могут стать окончательный срыв процесса урегулирования на Ближнем Востоке и повышение роли Ирана, который теперь получает новую возможность представить себя главным защитником палестинского государства.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это. Международное сообщество считает, что Израиль оккупировал Восточный Иерусалим по итогам Шестидневной войны в 1967 году.