Южная Корея выделила деньги на убийство лидера КНДР

Правительство Южной Кореи 6 декабря официально заложило в оборонный бюджет на 2018 год расходы на ликвидацию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. 340 млн вон (310 тысяч долларов) будут направлены на тренировку и оснащение специального «отряда обезглавливания» северокорейского руководства, пишет «Коммерсант».

На эти деньги власти Южной Кореи также намерены закупить беспилотники-самоубийцы, разведывательные дроны и станковые гранатометы, сообщил газете Korea Herald источник в Минобороны страны.

В следующем году расходы планируют увеличить. Всего планируется потратить 26 млрд вон (24 млн долларов).

О создании спецотряда стало известно 1 декабря. Он, предположительно, будет тренироваться по программе американского SEAL Team Six, которому удалось ликвидировать Осаму бен Ладена.

В 1968 году Южная Корея предпринимала аналогичную попытку создать спецотряд со схожими целями. Она закончилась трагически. Спецотряд сформировали из 31 южнокорейского преступника. Им пообещали помилование, если они убьют Ким Ир Сена. Отряд прошел жесточайшие тренировки, во время которых три человека погибли.

На полпути в КНДР резиновую лодку, в которой находились подготовленные убийцы, остановили. Южнокорейских диктатор Пак Чжон Хи решил, что покушение прервет наметившуюся между США и СССР разрядку.

«Однако заключенных не освободили, изматывающие тренировки продолжились, а дату новой операции никак не назначали. В 1971 году члены отряда восстали, убили своих инструкторов, попытались добраться до Сеула и, будучи заблокированы армией, взорвали себя гранатами. Четверо выживших позже были казнены», — сообщает «Ъ».

Напомним, в конце июня 2017 года власти КНДР заочно вынесли смертный приговор бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и экс-руководителю южнокорейской разведки Ли Бен Хо. Тогда Reuters писал, что Пак Кын Хе обвиняют в причастности к организации покушения на Ким Чен Ына.

А в начале мая Северная Корея обвинила Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в сговоре с властями Южной Кореи с целью убийства Ким Чен Ына. По данным спецслужб КНДР, его планировали убить при помощи «биохимических веществ» в ходе публичных мероприятий в Пхеньяне.