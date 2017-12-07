Прокуратуре «страшно» от «преступления» Улюкаева

В Замоскворецком суде проходит второй день прений по делу бывшего министра Алексея Улюкаева. Стороны представят свои реплики, а Улюкаев, возможно, выступит с последним словом.

«Страшно, когда человек, имея все блага жизни и потрясающий послужной список, встает на путь, оканчивающийся банальной взяткой», — заявил прокурор Павел Филиппчук в ходе обмена реплик по итогам прений.

По мнению прокуратуры, доводы Улюкаева, который не признает вину, и его защиты не несостоятельны и «комичны».

«Никакой провокации со стороны Сечина не было. Достоверно известно, что требования о взятке были выдвинуты Улюкаевым», — заявил прокурор, подчеркнув, что оперативный эксперимент ФСБ в отношении Улюкаева был «законным».

Министр, считает обвинение, находился «перед добровольным выбором — брать деньги или нет». И в итоге, заявил прокурор Борис Непорожный, министр взял сумку у Сечина и делал это «вполне естественно».

«Своя ноша не тянет», — с выражением подытожил прокурор.

«У нас нет человека, у которого что-то вымогали и что-то требовали. Он не пришел чтобы, это вымогательство подтвердить», — заявил в ходе обмена реплик в Замоскворецком суде столицы адвокат Алексея Улюкаева Тимофей Гриднев.

По его словам, это дело — чистая провокация. А чтобы скрыть промахи следствия, прокуратура использовала эмоциональные формулировки — такие как «своя ноша не тянет».

— И я сказал сразу, ваша честь, неоднократно: приехал бы Улюкаев к Сечину, если бы Сечин ему не позвонил? Нет. Поэтому это именно провокация», — резюмировал адвокат и обратился к прокурорам. — Улюкаеву позвонил Сечин, когда уже все было готово. Это и есть создание искусственных условий. Вы можете передергивать. Но я юрист. Это провокация!.

Защита в свою очередь обратила внимание, что так называемый «частный инвестор», который со слов Олега Феоктистова якобы и дал ему 2 млн долларов для оперативного эксперимента, так и остался анонимным. Феоктистов не стал называть его ФИО. В то же время в материалах содержатся разные анкетные данные этого «инвестора».

Что же касается сотрудников ФСБ, участвовавших в оперативном эксперименте и ни разу не явившихся в суд по вызову защиты, то, по мнению адвокатов, складывается впечатление, что тех начальство просто специально спрятало, на время процесса «засунув в длительные командировки».

«Знаете, это дело похоже на песню «Я тебя слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила» (песня Алены Апиной «Узелки» — ред.)», — отметила адвокат Улюкаева Лариса Каштанова.

Ранее в ходе прений защита Улюкаева обвинила бывшего главу службы безопасности нефтяной компании Олега Феоктистова в ложном доносе. Кроме этого, защита просила оправдать бывшего министра. В свою очередь сторона обвинения назвала доказанной вину Улюкаева в получении взятки и попросила приговорить его к десяти годам строгого режима.

Напомним, Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за заключение, позволившее корпорации «Роснефть» приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев назвал случившееся провокацией.