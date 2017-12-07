Аналитики назвали российские регионы с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в России получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Москвы. Самые низкие зарплаты — в Дагестане, республике Адыгее и Кабардино –Балкарии. Об этом свидетельствуют данные исследования «Уровень и распределение зарплат в регионах России — 2017», подготовленного РИА Рейтинг (входит в медиахолдинг «Россия сегодня»).

Авторы исследования подсчитали, что доля работающих с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц в Ямало-Ненецком округе превышает 23%. Медианная (сколько зарабатывает средний россиянин) зарплата в этом регионе, по данным на апрель 2017 года, составляет 58,6 тысячи рублей.

На втором месте в списке регионов с самыми высокими зарплатами — Чукотский автономный округ, где зарплату более 100 тысяч рублей получают 20,98% работников, а медианная зарплата — 57,2 тысячи рублей.

В Москве, где зарплату более 100 тысяч рублей получают 17% работающих, заняла третье место. Медианная зарплата в столице — 48,2 тысячи рублей.

Среди регионов с самыми низкими зарплатами оказались Дагестан, республика Адыгея и Кабардино –Балкария. Согласно данным аналитиков РИА Рейтинга, в Дагестане зарплату 100 тысяч рублей получают лишь 0,48% работающих. При этом 34,8% жителей региона получают меньше 10 тысяч рублей.

В Адыгее более 100 тыс рублей зарабатывают 0,54% населения, а 25% получают меньше 10 тысяч рублей. В Кабардино-Балкарии — 0,56% зарабатывают более 100 тысяч рублей, в то время как 27,8% жителей получают меньше 10 тысяч рублей.