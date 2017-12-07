«Я не виновен»: Алексей Улюкаев выступил с последним словом

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил в Замоскворецком суде с последним словом.

— Я не виновен. Против меня была совершена чудовищная провокация. Это удивительное дело — дело, в котором потерпевший сначала превращается в свидетеля, а потом и вовсе испаряется, разрываясь между Ханты-Мансийском и Римом. Только запах серы в воздухе остался, — сказал Улюкаев.

Сечина он назвал «специалистом по изготовлению дурнопахнущих денег», а обвинение абсурдным.

«Я никому не угрожал и не вымогал взятку. Уверен, что этим преступным действиям будет впоследствии дана оценка. Человека заманили в ловушку. Надеюсь, меня оставят моим старым больным родителям (папе 86, маме — 85) и моим маленьким (7 и 12 лет) детям. Я виноват в том, что сделал для страны слишком мало, шел на компромиссы, пытался выстраивать отношения, лицемерил, участвовал в общем хороводе, а когда попал в эту ситуацию, понял, с какими бедами сталкиваются, и живут люди, какая несправедливость есть. Когда у тебя все хорошо, этого не замечаешь. Простите меня. Я был неправ. Но просить для 62-летнего человека 10 лет строгого режима — это смертный приговор», — продолжил он.

«Хочу поблагодарить простых людей, которые во время моих прогулок (под домашним арестом — ред.) подходили и подбадривали меня или передавали слова поддержки через родственников», — закончил бывший министр. По окончании Улюкаев поздравил всех с Новым годом.

Судья Лариса Семенова назначила приговор на 15 декабря.

Ранее в суде прошли прения сторон. Прокурор Павел Филиппчук заявил, что обвинению «страшно» от «преступления» Улюкаева. По мнению прокуратуры, доводы Улюкаева, который не признает вину, и его защиты несостоятельны и «комичны». Защита настаивает, что дело в отношении Улюкаева — чистая провокация. А чтобы скрыть промахи следствия, прокуратура использовала эмоциональные формулировки.

Напомним, Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за заключение, позволившее корпорации «Роснефть» приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев назвал случившееся провокацией.