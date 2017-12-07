СК завел дело на экс-министра обороны Украины

Следственный комитет России (СКР) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Украины и лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. В России политика заподозрили в публичном призыве к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), следует из сообщения СК.

Поводом для возбуждения дела послужило выступление Гриценко в эфире телеканала «112 Украина» 2 июля 2017 года, в котором политик комментировал взрыв автомобиля командира спецназа главного управления разведки Минобороны Максима Шаповала.

«Это не первое такое показательное, наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров... Если это война действительно, а не игрище для президента, значит на каждую такую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должно по две взлететь в Таганроге или Москве. Тогда это будет убедительно. И тогда это не будет бла-бла-бла, российский след, о которых говорят то Турчинов, то МВД, то военная прокуратура и так далее», — заявил Гриценко в эфире «112 Украина».

В СК считают, что Гриценко тогда выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге.

«Следователи Главного следственного управления СК России пришли к выводу, который подтверждается и заключением лингвистической экспертизы этой видеозаписи, что в словах Гриценко содержатся призывы к осуществлению террористической деятельности», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее 30 июня на церемонии прощания с командиром спецназа Максимом Шаповалом президент Украины Петр Порошенко заявил, что «гибель [Шаповала] напоминает нам, что война не только на фронте: террористические атаки, которые проводит агрессор, который пришел с оружием на нашу землю, могут быть где угодно», — сказал Порошенко.