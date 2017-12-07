Фигуранта «дела 26 марта» Крепкина приговорили к 1,5 годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил фигуранта «дела 26 марта» Дмитрия Крепкина, обвиняемого в нападении на полицейского, к одному году и шести месяцам колонии общего режима, передает телеканал «Дождь».

По мнению суда, Крепкин «совершил удар ногой в ребро сотрудника Росгвардии», а также «одернул сотрудника за форму». Его признали виновным в «применении насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК России).

Сам Крепкин не признал свою вину и сказал, что ударил по резиновой дубинке. Правозащитный центр «Мемориал» признал Крепкина политзаключенным.

Всего по «делу 26 марта» были арестованы семь человек. Помимо Крепкина, это Станислав Зимовец, Александр Шпаков, Алексей Политиков, Андрей Косых, Юрий Кулий и Дмитрий Борисов.