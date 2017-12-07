CIT подсчитала предполагаемое количество потерь России на Донбассе

Группа журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), изучив тендер Минобороны России, пришла к выводу, что в 2014 году более 200 смертей российских военнослужащих приходятся на боевые действия, говорится в исследовании CIT.

По мнению CIT, 218 смертей российских военнослужащих в 2014 году «практически невозможно объяснить инцидентами при несении службы в мирное время». Исследователи считают, что «аномальное» количество смертей тогда якобы было связано участием российских военных в боевых действиях на востоке Украины в августе-сентябре 2014 года.

Всего, согласно данным тендера Минобороны, с которым ознакомились «Ведомости», и по которому проводили свои подсчеты CIT, в 2014 году погибли 790 военнослужащих Минобороны, в то время как в 2013 и 2015 годах — 569 и 626 соответственно.

Специалисты CIT также подсчитали, что количество «аномальных», по их мнению, увечий у российских военных в 2014 году составило 654 случая, что так же резко превышает количество аналогичных инцидентов в предыдущие и последущие годы.

Кроме того, авторы исследования отмечают, что в 2014 году количество смертей оказалось особенно высоким по сравнению с количеством увечий.

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Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные конкурсной документации на оказание страховых услуг российским военнослужащим, назвала потери российской армии за последние пять лет.

Так, по данным, с которыми ознакомилась газета, в 2012 году умерли 630 военнослужащих Минобороны, в 2013 году — 596, в 2014 году — 790 российских военнослужащих, а в 2015 году — 626. Всего за последние пять лет российская армия потерла более 3000 военнослужащих.

Напомним, Украина неоднократно обвиняла Россию в участии в боевых действиях на востоке страны в августе-сентябре 2014 года. Минобороны России отвергало эти обвинения.