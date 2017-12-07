Медведев потребовал поддержать отстраненных от Олимпиады 2018 года спортсменов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения о поддержке членов олимпийской сборной России, которые были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпиады в Пхенчхане.

«Правительству нужно подготовить соответствующие предложения о поддержке. Хотел бы, чтобы курирующий вице-премьер (Виталий Мутко) и министр спорта (Павел Колобков) занялись этим и доложили мне свои предложения», — цитирует Медведева ТАСС.

Он добавил, что правительство поддержит также тех спортсменов, которые поедут в Южную Корею в личном качестве. По его словам, «никто — ни (спортивные) федерации, ни чиновники не вправе указывать им (спортсменам), как поступить, это их личный выбор».

Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи ранее призвало российских спортсменов принять участие в Играх.

Напомним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. В Пхенчхане под нейтральным флагом смогут выступить только те российские спортсмены, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга.

МОК пожизненно отстранил от посещения Олимпиад вице-премьера Виталия Мутко и бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не будет блокировать Игры. «Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Олимпиаде), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал он.

Сообщалось, что 12 декабря состоится Олимпийское собрание с участием спортсменов, которые намерены поехать на Олимпиаду. На нем будет принято решение об их участии в Играх.