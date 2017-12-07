Мутко заявил о готовности уйти в отставку, «если это будет кому-то на пользу» 

Вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя решение Международного олимпийского комитета об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде, заявил, что готов в любой момент покинуть свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

«Давайте не будем сейчас этот вопрос [об отставке] поднимать. Есть кому эти решения принимать. Вы знаете меня сто лет, я в любой момент, если это кому-то на пользу будет или нужно [готов уйти в отставку]», — сказал Мутко журналистам.

Напомним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Таким образом, в Пхенчхане под нейтральным флагом смогут выступить только те российские спортсмены, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга.

Помимо этого, МОК пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко и бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных от посещения Олимпиад, а президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков исключен из состава МОК. На ОКР наложен денежный штраф в размере 15 млн долларов.