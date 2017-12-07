СМИ: ФСБ задержала члена ОНК по подозрению в мошенничестве

Сотрудники ФСБ задержали члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дениса Набиуллина по подозрению в мошенничестве, сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, на Набиуллина написал заявление некий арестованный гражданин, по словам которого, правозащитник, посетив его в СИЗО, якобы предложил посодействовать ему в освобождении из-под ареста за определенное вознаграждение.

Более того, неизвестный утверждает, что Набиуллин получил деньги, «но ничего не сделал, так как вопрос избрания меры пресечения — не в его компетенции», пишет газета.

Отмечается, что члена ОНК после допроса в ГСУ Следственного комитета отправили в изолятор временного содержания (ИВС) ГУ МВД по Москве. В отношении правозащитника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (159 УК РФ).