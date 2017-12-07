«Роснефть» потребовала от «Системы» еще 131 млрд рублей

Нефтяные компании «Роснефть» и принадлежащая ей «Башнефть» подали иск в Арбитражный суд республики Башкортостан к АФК «Система» с требованием взыскать с компании 131,6 миллиард рублей, сообщается на сайте «Роснефти».

В заявлении компаний утверждается, что именно такую сумму с 2009 по 2014 год в качестве дивидендов за вычетом уплаченных налогов «вывели» «в свою пользу» из «Башнефти» бывшие владельцы компании. В исковом заявлении «Роснефть» ссылается на решение Арбитражного суда Башкирии.

Напомним, в августе суд взыскал с «Системы» 136,3 млрд рублей, признав, что компания, владевшая «Башнефтью», выводила из нее активы под видом непрофильных. Однако обе стороны тогда обжаловали решение в апелляции.

Отметим, что после информации о новом иске стоимость акций АФК «Система» обвалилась более чем на 20%. Основной совладелец «Системы» Владимир Евтушенков назвал иск «акцией устрашения».

В 2014 нефтекомпания «Башнефть», ранее принадлежавшая «Системе», перешла в собственность государства, а затем была продана «Роснефти». Руководство «Роснефти» утверждает, что плохое управление «Системы» активами «Башнефти» привело к снижению стоимости компании.

В свою очередь, представители «Системы» настаивали, что реорганизация компании соответствовала требованиям законодательства и ущерба не нанесла. Ответчики считают, что компания не несет ответственности за изменение макроэкономических показателей.