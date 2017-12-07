Врачи назвали причины появления российской скорой в Стокгольме

В платной службе скорой помощи «Петербургская неотложка» рассказали, что врачи забирали из больницы в Стокгольме пациента, по дороге увидели, что другому человеку стало плохо и помогли ему, передает РБК.

«Наша компания оказывает услуги транспортировки пациентов не только в России, но и в других странах. Наши врачи везли пациента из одной больницы в другую и увидели, что человеку на улице стало плохо. Естественно, они не могли проехать мимо, оказали первую помощь и передали пациента в руки медиков Стокгольма», — объяснили в платной службе скорой помощи.

Накануне местное издание Aftonbladet обратило внимание на машину скорой помощи с российскими номерами, которая стояла на улице. Газета выпустила публикацию под названием: «В Стокгольме появилась загадочная русская карета скорой помощи». В местной полиции тогда не смогли объснить как в Стокгольме оказалась скорая помощь из России.

Varför gör en rysk ambulans insats på Söder? pic.twitter.com/iwzll5178G — Måns Jonasson (@mansj) December 5, 2017

На скорую обратили внимание и прохожие. Один из них в твиттере написал: «что здесь делает российская скорая помощь?».