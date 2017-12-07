Активистов «Открытой России» вызвали на допрос в СК по «делу ЮКОСа»

В Москве, Кемерово, Твери и Томске членов движения «Открытая Россия» вызвали на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу. Активисты обратились в Следственный комитет с просьбой вернуть изъятые во время обыска в московском офисе движения экземпляры настольной игры «Вместо Путина», в ответ ведомство вызвало их на допрос.

«С учетом содержания обращения Вам необходимо явиться в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу», — говорится в документе, поступившем всем пятерым членам движения.

Напомним, 5 октября в Москве правоохранительные органы пришли с обысками к сотрудникам общественного движения «Открытая Россия». Обыски прошли у главного редактора сайта «Открытая Россия» Вероники Куцылло, родителей председателя движения Александра Соловьева, исполнительного директора Тимура Валеева и еще по 16 адресам сотрудников и офисов «Открытой России».

В главном офисе на Мясницкой улице изъяли технику, печатные материалы, атрибутику желтого цвета, а также около 60 экземпляров настольной игры «Вместо Путина».

Как позднее объяснили в СК, обыски проходили в рамках расследования уголовного дела против бывших владельцев компании ЮКОС.