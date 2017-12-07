Европейские правозащитники опровергли слова Москальковой об итогах их поездки по тюрьмам Чечни

Чеченское РОВД. Фотография с сайта Еврокомитета по предотвращению пыток

В официальном пресс-релизе, выпущенном сегодня Европейским Комитетом по предотвращению пыток, опровергается заявление Уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой о том, что делегация ЕКПП, посетившая Чеченскую республику на прошлой неделе, «не нашла подтверждений внесудебным расправам».

Татьяна Москалькова сделала такое заявление вчера, после того, как присутствовала на закрытой встрече делегации ЕКПП с представителями МИД РФ.

В пресс-релизе ЕКПП говорится следующее:

«В конце визита и в соответствии с обычной практикой делегация <Комитета по предотвращению пыток> обсудила основные выводы визита на конфиденциальной встрече со старшими должностными лицами Министерства внутренних дел Российской Федерации. Российские власти уполномочили представителя офиса г-жи Москальковой принять участие в этом заседании. После этой встречи в российских СМИ появились сообщения, в которых цитировалось заявление Москальковой о том, что делегация Комитета по предотвращению пыток не нашла подтверждения внесудебных казней/наказаний или пыток. Эти заявления вводят в заблуждение и не нужно считать, что они отражают результаты работы Комитета в ходе этого визита».

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