СМИ сообщили о столкновениях палестинцев с армией Израиля на Западном берегу Иордана

На границе сектора Газа и Западном берегу реки Иордан начались столкновения между израильскими солдатами и палестинцами, сообщает израильская газета Haaretz со ссылкой на медицинскую организацию Красного Полумесяца.

По данным газеты, после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля палестинцы устроили протесты на границе сектора Газа и Западном берегу реки Иордан. В свою очередь, Израиль стал стягивать войска к местам массовых волнений.

Между палестинцами и израильскими военными начались столкновения, в результате стычек, по данным газеты, пострадали не менее 17 палестинцев.

Издание отмечает, что протестующие пострадали от слезоточивого газа и резиновых пуль, которые использовала армия Израиля. В свою очередь, палестинцы, как отмечает агентство Reuters, бросали в израильских военнослужащих камни. Однако о количестве пострадавших со стороны Израиля не сообщается.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и отдал указание Госдепартаменту перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Недовольство решением Трампа выразили Турция, Палестина, Египет и Иран. Посол Палестины в России назвал заявление Трампа шокирующим.

Половина членов Совета Безопасности ООН потребовала созвать заседание из-за решения американского президента, оно назначено на 8 декабря.

В свою очередь, лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал заявление Трампа «объявлением войны» и призвал палестинцев к новому восстанию. «Иерусалим. Весь Иерусалим — наш», — заявил Хания.

Отметим, что Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это. Международное сообщество считает, что Израиль оккупировал Восточный Иерусалим по итогам Шестидневной войны в 1967 году.