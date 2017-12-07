Порошенко вызвали на допрос по делу о госизмене Януковича

Президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о госизмене бывшего главы государства Виктора Януковича, передает Интерфакс. Заседания проходят в Оболонском суде Киева.

С ходатайством о допросе Порошенко выступила сторона обвинения. В суд вызовут секретаря СНБО Александра Турчинова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, глава МВД Арсена Авакова и бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

«Необходимость в допросе данного свидетеля возникла у стороны обвинения в ходе исследования доказательств в судебном заседании, которое состоялось 6 декабря», — ранее заявил прокурор, имея в виду президента Украины.

Следующее заседание суда назначено на 11 декабря.

Напомним, дело о госизмене в отношении Януковича начали рассматривать в мае 2017 года. Его обвиняют в том, что в разгар протестных акций в 2014 году он попросил Россию ввести на Украину войска. Прокуратура просила дать бывшему президенту страны пожизненное заключение.

В сентябре 2017 года Генпрокуратура рассказала о расследовании еще одного уголовного дела в отношении Януковича. Его подозревают в незаконном захвате власти в 2010 году.

Напомним, в 2010 году после победы Януковичем президентских выборов Украины были отменены поправки к Конституции, принятые в 2004 году, ограничивающие полномочия президента и расширяющие полномочия парламента. В частности, реформа 2004 года предусматривала, что правительство формирует не президент, а «коалиция депутатских фракций».