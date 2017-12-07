СК рассказал о тетрадке Захарченко с пометкой «мелочь» напротив суммы 600 тысяч евро

В тетрадке, в которой велась бухгалтерия наличных денег бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, рядом с суммой 600 тысяч евро указана пометка «мелочь». Об этом глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете».

«В ней мать Захарченко вела учет наличных денег, обнаруженных и изъятых в известной квартире. Идентичность ее почерка подтвердила соответствующая экспертиза», — пояснил глава СК.

О наличии тетради заявляла сторона обвинения в Никулинском суде Москвы. По словам прокурора, тетрадь изъяли во время обысков. О самой тетради известно, что она в линейку и в ней 12 листов.

«Педагогическое прошлое пригодилось в математических подсчетах — все расчеты этих денежных средств производились в столбик», — отметила сторона обвинения.

Напомним, 1 декабря суд изъял у Захарченко в пользу государства 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, четыре автомобиля, слиток золота весом 500 грамм, часы Rolex и драгоценности, а также валюту в размере приблизительно 8,5 миллиардов рублей.

Полковника Дмитрия Захарченко обвиняют в получении нескольких взяток, в частности, взятки в 7 млн рублей, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Сам полковник не признал свою вину. По его словам, ни он сам, ни его родные не нарушали закон.