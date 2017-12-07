В Москве полиция пришла с проверкой к американскому журналисту Майклу Бому

В Москве сотрудники полиции пришли с проверкой к американскому журналисту Майклу Бому. Об этом сам Бом написал в фейсбуке.

По словам журналиста, полиция приехала к нему домой для проверки документов. «Стандартная проверка документов иностранцев», — пояснил он, отметив, что проблем с регистрацией у него нет.

При этом сотрудники полиции отвезли журналиста в отделение полиции, где его попросили написать «объяснительную».

«Зачем "объяснительную" от меня, если не было нарушений с моей стороны?», — написал журналист, отметив, что не считает, что в этом деле есть «какая-то политическая подоплека».

Напомним, Майкл Бом работает в России около 20 лет. Ранее он был сотрудником газеты The Moscow Times.

Он также выступает в политических ток-шоу на российских телеканалах. Бом был участником «Вечера с Владимиром Соловьевым», передач «Поединкок» и «60 минут» на телеканале «Россия-1», также участвовал в программах «Время покажет» и «Первая студия» на «Первом канале».

На телеканале НТВ журналист выступал в программах «Список Норкина» и «Место встречи», а на ТВЦ — в «Право голоса» и «Право знать!».