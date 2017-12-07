Бывший глава Российского авторского общества вышел по УДО
Рязанский областной суд освободил из колонии бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова по УДО, сообщает ТАСС.
Теперь Федотов должен ежемесячно отмечаться в полиции, ему запрещено менять место жительства.
Ранее суд нижестоящей инстанции — Рязанский районный суд города — согласился освободить Федотова, однако потерпевшая сторона (РАО) оспорила это решение.
Летом 2016 года в РАО прошли обыски, после чего Сергея Федотова арестовали и уволили с поста главы организации. Спустя ровно год его осудили за хищение имущества РАО на год и шесть месяцев колонии.
Суд установил, что Федотов незаконно передал имущество РАО на сумму 300 млн рублей третьим лицам. На суде Федотов полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело рассматривалось в особом порядке.