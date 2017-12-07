К расследованию дела о растрате в компании, контролируемой Артемом Чайкой, подключились ФСБ и СК

Конфликт бывших компаньонов Артема Чайки, сына Генпрокурора России, и бывшего руководителя ООО«Нерудная компания «Бердяуш» Сергея Вильшенко, обвиняемого в растрате 146 млн рублей, получил новое развитие.

Сегодня был проведен повторный, уже третий обыск в квартире Екатерины Краснихиной, находящейся под домашним арестом по уголовному делу о растрате в компании НК «Бердяуш», контролируемой Артемом Чайкой.

Практически одновременно начался обыск в квартире Александра Лебедева, адвоката Краснихиной. Санкцию на обыск дал Басманный районный суд Москвы по уголовному делу, возбужденному Главным следственным управлением по особо важным делам Следственного комитета России. Оперативное сопровождение уголовного дела против адвоката осуществляют сотрудники ФСБ. В настоящее время Александр Лебедев доставлен в ГСУ СКР.

Напомним, Екатерина Краснихина и еще четверо фигурантов уголовного дела подозреваются в том, что входили в преступную группу, которая в 2012—2014-х годах «похитила путем растраты» 146 миллионов рублей, переводя деньги по коммерческим договорам о поставке товаров и оказании услуг со счетов НК «Бердяуш» на счета ООО «СтройКомплект», ООО «Русская промышленная компания», ООО «ПТК «Уралснабкомплект».

15 сентября Краснихина родила сына, 23 октября ее отправили в СИЗО, но после вмешательства уполномоченного по правам ребенка и замгенпрокурора России, 27 октября ее освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест.

Во время судебного заседания 23 октября адвокат Краснихиной Александр Лебедев представил в суд справку о том, что Краснихина с разрешения следователя посетила больницу, где у младенца были взяты анализы.

Эта справка и стала основанием для возбуждения уголовного дела в отношении адвоката Лебедева по части 3 статьи 303 УК РФ (Фальсификация доказательств). В следствии заподозрили, что справка фальшивая. При этом, никаких доследственных проверок не проводилось.