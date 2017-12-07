«Роснефть» назвала условия отказа от нового иска к АФК «Система»

«Роснефть» готова отказаться от нового иска к АФК «Система» на 131 млрд рублей, если компания в полной мере признает решения суда первой инстанции, заявил РБК официальный представитель нефтяной корпорации Михаил Леонтьев.

По его словам, «Роснефть» готова пойти на это «в качестве мировой инициативы». Компания также готова помочь АФК «Система» исполнить решение суда первой инстанции.

Речь идет о решении Арбитражного суда Башкирии, который в конце августа удовлетворил иск «Роснефти» о взыскании с АФК «Система» 136 млрд рублей. Во столько корпорация оценила ущерб от реорганизации «Башнефти» в 2014 году, когда та находилась под контролем АФК «Система».

АФК «Система» обжаловала это решение в середине ноября.

Леонтьев также пообещал, что если АФК «Система» «продолжит не признавать требования суда», то «Роснефть» подаст новые иски.

«Роснефти», по словам Леонтьева. нужно возмещение ущерба деньгами, а не передача активов АФК «Система». Слова основного совладельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, назвавшего новый иск «акцией устрашения» Леонтьев назвал «абсурдом».

«Роснефть» подала новый иск к АФК «Система» 7 декабря. Она потребовала взыскать с компании 131,6 млрд рублей. В «Роснефти» указали, что именно такую сумму с 2009 по 2014 год в качестве дивидендов за вычетом уплаченных налогов «вывели» «в свою пользу» из «Башнефти» бывшие владельцы компании.

В АФК «Система» назвали незаконными новые претензии «Роснефти». Ее акции рухнули после объявления о новом иске.

В 2014 нефтекомпания «Башнефть», ранее принадлежавшая «Системе», перешла в собственность государства, а затем была продана «Роснефти».