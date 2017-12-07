Курс биткойна на торгах превысил миллион рублей

7 декабря цена одного биткойна ненадолго превысила миллион рублей, посчитала газета «Ведомости».

Издание ссылается на данные биржи Coinmarketcap. Вечером в четверг она показала цену одного биткойна в 16 923 доллара (позже цена упала). По сегодняшнему курсу в 59,29 рублей за доллар это составляет 1,003 млн рублей.

За сегодняшний день биткойн подорожал на 31%. Утром, напомним, курс биткойна превысил 14 тысяч долларов.

Курс биткойна стремительно растет с начала года: сначала он стоил всего тысячу долларов, однако 12 октября криптовалюта преодолела отметку в пять тысяч долларов, а уже 27 ноября — в десять тысяч долларов.