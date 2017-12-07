Суд арестовал экс-главу криминалистического центра МВД

Басманный суд Москвы арестовал до 5 февраля 2018 года бывшего начальника экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России Петра Гришина, обвиняемого в хищениях бюджетных средств, сообщает «Коммерсант».

Гришин просил суд не избирать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, а вместо этого отправить под домашний арест. Он пояснил, что не может скрыться от следствия за границей, так как его загранпаспорт сдан — он имеет допуск к государственной тайне с режимом секретности второй формы.

На том, что Гришин может скрыться от следствия, угрожать свидетелям или уничтожить доказательства, настаивал следователь. Прокурор, однако, не поддержал следователя и выступил за домашний арест обвиняемого, передает ТАСС.

Гришин не признал факт инкриминируемых преступлений.

Бывшего начальника ЭКЦ МВД обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Речь идет о более 80 млн рублей. По данным следствия, Гришин в составе организованной группы завышал цены на госконтракты, а после поставок оборудования похищал бюджетные средства.

По этому делу также проходит заместитель Гришина Олег Мазур и гендиректор ООО «АТиФ». Обоих арестовали, так же как и Гришина, 7 декабря.

Дело против Гришина возбудили 5 декабря. Тогда же прошли обыски в служебных кабинетах ЭКЦ МВД. По словам следователя, во время обысков были «изъяты крупные суммы денежных средств».

Дело ведет главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.