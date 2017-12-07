В Вене началась первая за три года встреча главы МИД России и Украины

В Вене началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с украинским коллегой Павлом Климкиным, сообщает Интерфакс.

Это первая двусторонняя встреча Лаврова и Климкина в должности глав МИД двух стран, и первый за последние три года личный контакт министров.

Встреча стала также вторым прямым контактом глав МИД двух стран с момента обострения ситуации на Украине.

Встреча проходит за закрытыми дверями.

Ранее в четверг Климкин в своем видеоблоге на Youtube заявил, что намерен обсудить с Лавровым вопрос заключенных украинцев.

«Буду сегодня пытаться встретиться с Лавровым, поговорить про наших политзаключенных, поскольку это очень важный эмоциональный, а не столько политический момент», — сказал он.

Инициатором встречи, как накануне сообщил Лавров, был Климкин. «Мы сразу дали согласие», — рассказал российский министр.

Ранее главы ведомств встречались только в рамках «нормандского формата», последняя такая встреча прошла три года назад.

В Вене проходит заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Климкин уже встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Он рассказал, что обсуждалось введение миротворцев в Донбасс, а также вопросы энергетики и борьбы с коррупцией.