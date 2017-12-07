Число пострадавших палестинцев во время стычки с израильской полицией возросло до 31 человека
Не менее 31 человек пострадал во время столкновений жителей палестинских территорий с израильской полицией, передает Reuters. Ранее израильская газета Haaretz сообщала, что ранены не менее 17 палестинцев.
По данным агентства, пострадали те люди, в которых полицейские стреляли из боевого и травматического оружия. Один человек находится в критическом состоянии.
Reuters также сообщает, что из сектора Газа в направлении Израиля выпустили две ракеты. Они упали на территории сектора. Информации о пострадавших нет.
Столкновения начались после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
Лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал устроить новую интифаду, то есть восстание против Израиля. Активные действия он призвал начать в пятницу, 8 декабря. Этот призыв поддержал лидер ливанской «Хизбаллы» Хасан Насралла.
Половина членов Совета Безопасности ООН потребовала созвать экстренное заседание из-за решения Трампа. По данным Reuters, оно пройдет 8 декабря.
Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это. Международное сообщество считает, что Израиль оккупировал Восточный Иерусалим по итогам Шестидневной войны в 1967 году.