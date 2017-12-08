СМИ назвали кандидатов на пост главы предвыборного штаба Путина

Предвыборный штаб заявившего о намерении принять участие в президентской гонке Владимира Путина возглавит человек из его администрации, и на эту должность рассматриваются только два человека. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации газеты, это может быть либо глава администрации президента Антон Вайно, либо его первый заместитель и одновременно куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко.

Кроме того, обсуждается вопрос о создании в штабе кураторов разных направлений, например, экономика, развитие гражданского сектора, рассказал собеседник газеты. Он уточнил, что «в этот раз от штаба общественной поддержки решили отказаться».

О том, что Вайно рассматривается на пост руководителя предвыборного штаба также сообщала газета «Ведомости» в июле этого года.

Напомним, в разное время предвыборные штабы Путина возглавляли режиссер Станислав Говорухин (2012), политики Дмитрий Козак (2004) и Дмитрий Медведев (2000). Предвыборным штабом Медведева руководил действующий мэр Москвы Сергей Собянин.