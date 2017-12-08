«Коммерсант»: власти предложили скрыть закупки 126 компаний из-за санкций

Правительство предложило перевести на закрытую торговую площадку Сбербанка закупки порядка 126 компаний, такая мера необходима из-за возможного расширения санкций США в 2018 году, сообщает «Коммерсант».

В этот список попали все крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, банки, в том числе «Газпром», «Роснефть», АЛРОСА, «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», а также компании-поставщики строительства Крымского моста.

Правительство рекомендовало собрать советы директоров, чтобы обсудить идею о выводе конкурентных закупок с открытых площадок, сокрытии контрагентов под номерами и переводе операций в «автоматизированную систему торгов гособоронзаказа».

Документы были подписаны вице-премьером Игорем Шуваловым 24 ноября, а реализовывать идею должны после 15 декабря, утверждает газета. «Коммерсант» отмечает, что прежде всего предложения правительства об анонимизации операций и отчетности должна принять Госдума.

Напомним, ожидается, что США объявят о расширении санкционного списка в феврале 2018 года перед выборами президента России. По информации СМИ, в него могут попасть все, кого Минфин США «сочтет приближенными к российской власти».

Этот критерий будут определять, как утверждают СМИ, по факту обращения той или иной компании за господдержкой в размере от 300 млн рублей, которые, как правило, легко прослеживаются по открытым источникам.