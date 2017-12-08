Россия обвинила «ЮКОС» в подкупе заявившего о «фабрикации улик» экс-советника президента

Связанные с нефтяной компанией «ЮКОС» структуры платили деньги экс-советнику президента России Андрею Илларионова за его показания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выступление российской стороны в Гаагском суде.

«Недавно выяснилось в ходе сбора доказательств через обращение к судебным материалам в США, что российские олигархи совершали секретные платежи господину Андрею Илларионову, одному из ключевых свидетелей в арбитражных разбирательствах», — говорится в заявлении.

Российская сторона настаивает, что подтверждение этого факта можно найти в словах бывшего вице-президента «ЮКОСа» по правовым вопросам Дэвида Годфри.

Во время другого процесса в США Годфри сказал, что «какая-то часть организации» внесла вклад в проект Института Катона. В его развитии принимал Илларионов. В свою очередь, Илларионов назвал заявления российской стороны «лживыми».

«Такого рода атаки осуществляются против каждого, кто занимает принципиальную позицию, критикуя действия российских властей, в том числе и в деле разгрома компании „ЮКОС“ и похищения ее активов», — сказал экс-советник президента.

Напомним, Илларионов занимал пост советника президента России Владимира Путина с 2000 по 2005 годы. В 2010 и 2012 году Илларионов заявил, что Генпрокуратура России занималась «фабрикацией» улик по уголовному делу против руководства «ЮКОСа». Его слова были произнесены в гаагском арбитраже.