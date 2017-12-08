Журналист «Новой газеты» может быть вызван на допрос по делу Никиты Белых

В среду, 6 декабря, в ходе очередного заседания Пресненского районного суда по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в двух эпизодах получения взяток на сумму 600 тысяч евро, сторона защиты ходатайствовала о приобщении публикации «Новой газеты».

Мотивируя свое ходатайство, адвокат Андрей Грохотов обратил внимание суда на то, что в тексте описаны ряд имеющих значение для дела событий, предшествовавших аресту чиновника, а также приводится прямая речь ключевого свидетеля – немецкого бизнесмена Юрия Судгаймера.

Именно у этого предпринимателя, по версии следствия, Белых вымогал взятку в размере 200 тысяч евро (при получении которых был задержан в июне 2016 года). Судья Татьяна Васюченко, несмотря на возражения прокурора, публикацию приобщила и пообещала изучить ее до следующего заседания.

Цитируя выступление адвоката Грохотова, отдельные СМИ сообщили, будто в интервью «Новой газете» Судгаймер рассказал об обращении в органы ФСБ по поводу действий Белых еще в 2014 году и сделал это «под давлением ФСБ». Также некоторые издания написали о готовности автора текста, спецкора Андрея Сухотина выступить в суде в качестве свидетеля «для устранения противоречий в показаниях Судгаймера».

Поскольку оба утверждения не соответствуют действительности, мы обратились за комментарием к источнику этих сообщений – адвокату Андрею Грохотову.

«Я действительно подал такое ходатайство. В свете предстоящего допроса Судгаймера обсуждение приведенные в статье сведения имеют большое значение. Ценность этой статьи в том, что это именно журналистское расследование, направленное на установление фактов, а не мнение и оценки, подготовленное с использованием прямой речи Судгаймера», — сказал адокат.

«Ссылаясь на статью, я действительно говорил, что Судгаймер обращался в ФСБ в 2014 году, но не по поводу Белых, а по вопросам претензий к бывшему партнеру Ларицкому и «адвокату» Золотову-Тумаркину. Возможно, именно в результате этого обращения правоохранительным органам стало известно об общении Белых и Судгаймером по финансовым вопросам и, может, именно поэтому Судгаймеру порекомендовали записывать разговоры с Белых (записи велись с 2015 года)», — продолжил Грохотов.

Адвокат напомнил, что в статье упоминается фамилия сотрудника ФСБ Тарабакина и эти данные находят подтверждение в материалах дела – в протоколе выемки (том 21 уголовного дела) при выдаче Судгаймером диктофона, на который записывались разговоры с Белых, присутствовал специалист Тарабакин Д.

Также адвокат говорил о наличии в статье информации о давлении на Судгаймера со стороны неких сотрудников ФСБ, однако речь не шла о давлении при подаче заявления на Белых (по окончании предварительного следствия Судгаймер направил обращение директору ФСБ, в котором критически отозвался о методах работы следственных и оперативных органов. – Ред).

»Я сообщил суду, что общался с журналистом Андреем Сухотиным и получил от него предварительное согласие на допрос в суде в том случае, если при проверке описанных им фактов возникнут противоречия и суд сочтет необходимым их устранить. Имеются в виду показания Судгаймера, которые ему еще предстоит дать в следующую среду, а не уже данные им. Поэтому вызов Андрея на допрос следует рассматривать гипотетически – если показания Судгаймера будут противоречить данным журналистского расследования, защита планирует вызвать Сухотина на допрос в качестве свидетеля», — заключил адвокат.

По словам Грохотова, сторона защиты использует изложенные в статье сведения в ходе повторного допроса Юрия Судгаймера, который состоится в ближайшую среду.

Напомним, что в публикации «Новой газеты» описаны обстоятельства, предшествовавшие аресту Никиты Белых в июне 2016 года при получении денежных средств в торговом центре Lotte Plaza, в частности подробности его оперативной разработки.