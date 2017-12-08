Telegram обратился в Верховный суд с просьбой признать недействующим один из приказов ФСБ

Представители мессенджера Telegram попросили Верховный суд признать недействующим приказ ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети интернет данных, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на адвоката международной правозащитной организации «Агора» Рамиля Ахметгалиева.

По его мнению, приказ был выпущен на основании недействующего федерального закона. Поправки, предусмотренные законом Яровой, на реализацию которых направлен приказ ФСБ, вступили в силу только на следующий день, 20 июля. Более того, проект документа не прошел общественного обсуждения, отмечает адвокат.

Ахметгалиев добавил, что приказ был издан не уполномоченным на это органом, документ должно было подписывать правительство. Получение запрошенных ключей позволило бы ФСБ осуществлять контроль за перепиской всех пользователей Telegram, пояснил защитник мессенджера.

Кроме того, приказ ФСБ нарушает тайну частной переписки из-за описанной внесудебной процедуры получения сведений, а это противоречит Уголовно-процессуальному кодексу и закону об оперативно-розыскной деятельности.

Напомним, 16 октября суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи ФСБ информации, которая позволяет декодировать переписку пользователей. Основатель компании Павел Дуров обвинил спецслужбы в нарушении Конституции и заявил о намерении оспаривать решение суда.