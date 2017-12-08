СМИ узнали имя российского генерала, разыскиваемого по делу о сбитом «Боинге»

К крушению малазийского Boeing 777 на востоке Украины летом 2014 года может быть причастен российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа России Николай Ткачев. Это утверждается в совместном расследовании международной экспертно-журналистской группы Bellingcat и издания The Insider.

В материале говорится, что голос Ткачева идентичен голосу фигуранта дела о крушении «Боинга» с позывным «Дельфин», запись переговоров которого в 2016 году опубликовала возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа (ССГ), расследующая крушение «Боинга». В опубликованной записи перехваченных разговоров «Дельфина» называют Николаем Федоровичем — это совпадает с именем Ткачева, отмечают журналисты.

Для сравнения голоса «Дельфина» с Ткачевым The Insider взял у генерала интервью под предлогом беседы о Суворовском училище, затем запись его голоса сравнили с опубликованными ССГ переговорами.

Экспертизу записей проводили Национальный центр медиа-криминалистики в Университете Колорадо и Литовский центр судебной экспертизы. Специалисты центров пришли к выводу, что голоса на записях, опубликованных ССГ, и в интервью Ткачева с большой долей вероятности принадлежат одному и тому же человеку.

Сам Ткачев в интервью The Insider заявил, что с 2012 года не покидал Екатеринбург и на Украине в 2014 году не был.

В 2010 году Николай Ткачев был уволен со службы. До этого он принимал участие в первой и второй чеченских войнах, служил в разных военных округах и вплоть до увольнения командовал российской войсковой частью номер 20650. Ее расформировали в начале сентября 2014 года.

После увольнения Ткачев работал главным военным советником в Сирии до августа 2012 года, затем стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017 году возглавил попечительский совет Екатеринбургского военного училища.