За два года ущерб от коррупции в России составил почти 150 млрд рублей

Размер ущерба от коррупции в России за два предыдущих года и три квартала текущего года составил более 148 миллиардов рублей, рассказал генеральный прокурор России Юрий Чайка в интервью газете «Коммерсант».

Генпрокурор отметил, что 8,5 миллиардов рублей, а также 14 квартир и слиток золота весом 500 грамм, изъятые в пользу государства у полковника МВД Дмитрия Захарченко, не входят в эту сумму, поскольку речь идет только об уголовных делах, а иск Генеральной прокуратуры к Захарченко — гражданский. Также в эту сумму не входит и обращенное в доход государства имущество бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, общая стоимость которого превышает 1,1 млрд рублей.

Общая же сумма средств по искам об изъятии в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, составляет более 12 млрд рублей, включая иск к Захарченко, уточнил генпрокурор.

Он отметил, что такие иски подаются не только по инициативе центрального аппарата Генпрокуратуры, но и региональными прокуратурами.

Чайка добавил, что число выявляемых коррупционных преступлений из года в год растет. Так, в 2014 году количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности составляло 32,2 тысячи, в 2015 году — 32,4 тысячи, в 2016 году — 32,9 тысячи, а за девять месяцев 2017 года — 24,8 тысячи, уточнил генпрокурор.

По информации генпрокуратуры, за последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осудили более 45 тысяч человек. Среди них 4,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов, более 400 депутатов регионального и муниципального уровня, а также почти 3 тысячи должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, большинство из которых — главы муниципальных образований и местных администраций.

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При этом в июле генпрокурор России Юрий Чайка говорил на заседании коллегии, что количество зарегистрированных в России преступлений коррупционной направленности за полгода снизилось почти на 14%.

«В первом полугодии 2017 года выявлено 18,4 тысячи преступлений коррупционной направленности», — сообщал Чайка (цитата по РИА Новости). По его словам, это на 13,9% меньше, чем в январе-июне 2016-го.

Тогда генпрокурор отмечал, что генпрокуратуру беспокоит снижение числа выявляемых коррупционных преступлений.

«Объективных причин этим цифрам нет, а в некоторых регионах ловили только мелких взяточников. Необходимо перенаправить деятельность на выявление более значимых нарушений», — подчеркивал Чайка.