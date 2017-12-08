Комиссия назвала предполагаемый источник радиоактивного рутения-106 в атмосфере

Межведомственная комиссия, созданная госкорпорацией «Росатом», пришла к выводу, что источником радиоактивного изотопа рутений-106, зафиксированного в сентябре-октябре в воздухе на Южном Урале, мог стать сгоревший в атмосфере искусственный спутник, передает Интерфакс.

По информации специалистов, на борту спутника находился «источник изотопа с высокой суммарной активностью».

Ранее экологи озвучили версию, что причиной выброса стала авария на предприятии «Маяк», входящем в «Росатом» (Озерск, Челябинская область). Однако члены комиссии не нашли следов выброса рутения-106 на унитарном предприятии. Нарушения в работе системы радиационного мониторинга «Маяка» комиссия не обнаружила.

В материалах комиссии также говорится, что ни один из 250 сотрудников «Маяка», прошедших контроль на спектрометре излучения человека, не был подвержен воздействию рутения-106.

Также комиссия считает, что выброс рутения-106 не связан с деятельностью атомной электростанции (АЭС), поскольку там рутений-106, в результате деления урана, как продукт деления, присутствует только в смеси с другими изотопами, отмечают специалисты.

В комиссию вошли представители «Росатома», Федерального медико-биологического агентства, Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук. Проверка проводилась с 29 ноября по 1 декабря.

Между тем Институт безопасного развития атомной энергетики РАН предложил создать международную комиссию по расследованию выброса рутения-106.

Ранее «Гринпис»попросил прокуратуру проверить предприятие «Маяк». В организации тогда заявили, что «аварийный выброс рутения-106 на комбинате "Маяк" может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива».

Рутений-106 может использоваться в медицине при лечении онкологических заболеваний глаз, в качестве эталонного источника при проверке приборов радиационного контроля, а также в генераторах питания космических спутников.