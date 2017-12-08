Российские власти согласились выплатить бывшим акционерам ЮКОСа судебные издержки

Российские власти уведомили Совет Европы о готовности оплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС судебные издержки на 300 тысяч евро, присужденные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

«Кабинет министров Совета Европы с удовольствием отметил информацию о грядущем платеже по издержкам и расходам», — сказали в пресс-службе.

В Совете Европы предложили российским властям к 1 октября 2018 года составить план действий «с ориентировочным расписанием в отношении возможных шагов для дальнейшего исполнения решения суда», отмечает издание.

При этом в кабинете министров подчеркнули, что согласно статье 46 Европейской конвенции о защите прав человека, от России ждут полного исполнения решения ЕСПЧ — то есть выплаты 1,86 млрд евро.

Напомним, в июле 2014 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить акционерам ​ЮКОСа компенсацию для возмещения материального ущерба в размере ​1,86 млрд евро. Европейский суд тогда пришел к выводу, что компания понесла материальный ущерб из-за взыскания штрафов за неуплату налогов за 2000 и 2001 годы, сроки давности по которым истекли.

В январе 2017 года Конституционный суд (КС) заявлял о невозможности выплат Россией компенсации ЮКОСу, мотивировав это тем, что деятельность нефтекомпании «имела праворазрушающий эффект, препятствуя стабилизации конституционно-правового режима и публичного правопорядка». Однако позднее в мае председатель КС Валерий Зорькин сказал, что Россия готова к диалогу и компромиссу с ЕСПЧ.