На открывшейся после проверки СК выставке фотографа Стерджеса разлили пахучую жидкость

В московском Центре фотографии имени братьев Люмьер на вновь открывшейся выставке работ американского фотографа Джока Стерджеса разлили пахучую жидкость, сообщает корреспондент газеты «Коммерсант».

По словам журналиста, сразу после инцидента охранник вывел из зала женщину средних лет в синей куртке. Что именно была за жидкость, не сообщается.

Мужчина в женской одежде облил пахучей жидкостью работу Стерджеса на выставке фотографа в Москве https://t.co/mHFNcqF8nO pic.twitter.com/qY2aWpkmmR — РИА Новости (@rianru) December 8, 2017

Напомним, это уже вторая попытка открыть выставку работ американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения» в Москве. Первый раз, в сентябре прошлого года выставку пришлось закрыть через две недели после ее открытия после того, как в Центр фотографии пришли активисты «Офицеров России» и заблокировали вход в помещение.

Это произошло на фоне обвинений в «публичной демонстрации детской порнографии», прозвучавших в адресс организаторов со стороны уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой и сенатора Елены Мизулиной.

Позднее Следственный комитет начал проверку выставки по обвинению в демонстрации детской порнографии, проверка длилась почти год. В итоге судебные эксперты «признали полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке», писали организаторы.

Также во время открытия выставки Стерджеса в Москве в прошлом году произошел еще один инцидент — активист скандально известного движения SERB Александр Петрунько, который по данным пользователей, мог быть причастен к нападению с зеленкой на оппозиционера Алексея Навального, облил фотоработы Стерджеса мочой. Позднее Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрунько на семь суток. Его действия были признаны мелким хулиганством.