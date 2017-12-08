В суде по делу Никиты Белых допросили друга экс-губернатора

В Пресненском суде Москвы продолжили допрашивать свидетелей по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении крупной взятки. Сегодня в суде выступил бизнесмен, друг Белых Алексей Пыхтеев.

По его словам, 13 июня 2016 года он был на дне рождения Белых, где бывший губернатор попросил его перечислить Военно-историческому обществу Кирова 200 тысяч евро. В этот же день Белых в конверте передал ему 50 тысяч евро. Потом, рассказывает свидетель, Белых задержали, а сам он забыл об этих деньгах, и перечислил их только в июне 2017 года. После этого он обратился к адвокатам.

«Первые полгода я был в шоке, потом не знал, что в деле шла речь именно о тех деньгах, которые передал мне Никита Юрьевич», — ответил Пыхтев на вопрос прокурора о том, почему он не рассказывал об этом ранее.

Напомним, губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в ресторане в Москве. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

После ареста Белых был уволен с поста губернатора. Сам он отрицает свою вину.

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