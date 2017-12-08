«Система» подала иск к «Роснефти» на 330 млрд рублей

АФК «Система» подала в Арбитражный суд Москвы иск к нефтяной компании «Роснефть» и принадлежащей ей «Башнефти» о возмещении ущерба в размере 330,5 млрд рублей, сообщается на сайте организации.

По словам представителей «Системы», руководство «Роснефти» в течение 2017 года предпринимает заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения и доведения «Системы» до банкротства.

При этом АФК «Система» «подтверждает неоднократно заявленную ранее готовность к скорейшему урегулированию конфликта на честной и объективной основе в интересах всех участников спора и экономики России в целом», — говорится в сообщении компании.

В свою очередь, представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя иск «Системы», заявил, что компания пытается превратить право в цирк.

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Накануне «Роснефть» и принадлежащая ей «Башнефть» подали иск в Арбитражный суд республики Башкортостан к АФК «Система» с требованием взыскать с компании 131,6 миллиард рублей.

Это был уже второй иск «Роснефти к «Системе». Первый госкорпорация подала еще в мае, а в августе суд взыскал с «Системы» по этому иску 136,3 млрд рублей. Однако решение было тогда обжаловано в апелляции.

В 2014 нефтекомпания «Башнефть», ранее принадлежавшая «Системе», перешла в собственность государства, а затем была продана «Роснефти». Руководство «Роснефти» считает, что плохое управление «Системы» активами «Башнефти» привело к снижению стоимости компании.

В свою очередь, в «Системе» уверены, что реорганизация компании соответствовала требованиям законодательства и ущерба не нанесла.