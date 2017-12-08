Нидерланды заинтересовались новыми данными Bellingcat о крушении «Боинга»

Совместная следственная группа (ССГ), которая расследует дело о крушении малазийского «Боинга» под Донецком, приняла к сведению информацию из расследования исследовательской группы Bellingсat и издания The Insider о возможной причастности к делу российского генерала Николая Ткачева. Об этом говорится в сообщении ССГ.

Следователи, как отмечается в заявлении, с «большим интересом» изучили новую информацию о крушении самолета и учтут эти данные при дальнейшем расследовании.

Напомним, ранее в пятницу Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором утверждалось, что к крушению пассажирского самолета на востоке Украины летом 2014 года может быть причастен российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа России Николай Ткачев.

В материале говорится, что голос Ткачева идентичен голосу фигуранта дела о крушении «Боинга» с позывным «Дельфин», запись переговоров которого в 2016 году опубликовала возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа. В опубликованной записи перехваченных разговоров «Дельфина» называют Николаем Федоровичем — это совпадает с именем Ткачева, отмечают журналисты.

Для сравнения голоса «Дельфина» с Ткачевым The Insider взял у генерала интервью под предлогом беседы о Суворовском училище, затем запись его голоса сравнили с опубликованными ССГ переговорами. Экспертизу записей проводили Национальный центр медиа-криминалистики в Университете Колорадо и Литовский центр судебной экспертизы. Специалисты центров пришли к выводу, что голоса на записях, опубликованных ССГ, и в интервью Ткачева с большой долей вероятности принадлежат одному и тому же человеку.

Сам Ткачев в интервью The Insider заявил, что с 2012 года не покидал Екатеринбург и на Украине в 2014 году не был.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

В докладе об обстоятельствах крушения cовет безопасности Нидерландов назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Россия причастность к катастрофе отрицает.