Суд вернул в прокуратуру дело бывшего главы «Роснано»

Черемушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело против бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате более 226 миллионов рублей, рассказал Интерфаксу адвокат Меламеда Руслан Кожура.

По словам защитника, причиной возврата стали «противоречия» в уголовном деле. При этом, как отметил адвокат, мера пресечения бывшему главе «Роснано» не изменена. Он остается под домашним арестом.

Меламеда обвиняют в организации растраты. По версии следствия, он проводил махинации через подконтрольную ему компанию «Алемар» под видом оказания консультационных услуг госкорпорации. Следствие подсчитало, что с февраля по июль 2009 года в результате этих махинаций необоснованно были израсходованы средства «Роснано» на общую сумму более 220 млн рублей.

В конце ноября нынешний глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступил свидетелем по делу Леонида Меламеда и Святослава Понурова. В суде Чубайс заявил, что решение о привлечении стороннего консультанта принял он лично, после того, как вступил в должность главы «Роснано». По его словам, он основывался на личном опыте работы в крупных компаниях, а также на оценке положения «Роснано».

По словам, Чубайса, корпорация «не понесла ущерба» от договора с компанией Меламеда «Алемар». Сам договор с «Алемаром» он назвал «законным», позволившим корпорации «сохранить 10 млрд рублей».