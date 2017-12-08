Против полицейских из Нижнекамска завели 9 уголовных дел после суицида задержанного

Следственный комитет (СК) возбудил девять уголовных дел против полицейских Нижнекамска после многочисленных избиений задержанных в местном отделении полиции, все дела объединены в одно производство, сообщается на сайте СК.

Потерпевшими по делу уже признаны семь человек. Полицейских, в частности, обвиняют в доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), а также в превышении служебных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Расследование в отношении полицейских Нижнекамска началось после того, как 22-летний Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. Перед трагедией он записал видеообращение, в котором рассказал, что накануне подвергся двухдневным пыткам в здании УМВД по Нижнекамску.

По версии следствия, 18-19 октября 2017 года сотрудники МВД России по Нижнекамскому району Республики Татарстан Наиль Миндубаев, ГадельРахимов, Игорь Филинов и неустановленные должностные лица в здании полиции, применяли в отношении Пиркина насилие, принуждая его к даче признательных показаний в совершении преступлений.

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После того как против полицейских было возбуждено дело, начальник отделения по борьбе с групповой преступностью ОУР УМВД России по Нижнекамскому району Ринат Ахметшин попытался спасти коллег от уголовного преследования. Ахметшин незаконно удерживал двух свидетелей по уголовному делу в здании полиции, избивая их, требовал сознаться в совершении преступлений в отношении покончившего с собой Пиркина.

СК уже предъявил обвинение четырем полицейским в превышении служебных полномочий с применением насилия, их заключили под стражу.

Напомним, об аресте Рината Ахметшина «Новая газета» сообщала в ноябре, также по делу о пытках в отделении полиции Нижнекамска арестованы сотрудники городского УВД — Гадель Рахимов, Наиль Миндубаев и Игорь Филинов.