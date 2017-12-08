Москвичи пожаловались на неприятный запах в центре столицы

Жители столицы в соцсетях стали массово сообщать о неприятном запахе в центре столицы, похожем на «запах квашенной капусты». Некоторые горожане сообщают, что запах ощущается не только в центре, но и на севере и востоке Москвы.

В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды подтвердили обращения в Мосэкомониторинг из-за неприятного запаха, однако заявили, что «в данный момент в районах, где ощущается запах, превышений ПДК по загрязняющим веществам не выявлено».

Сейчас в нескольких округах столицы работают передвижные лаборатории, которые забирают пробы воздуха.

«9 декабря метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере», — предупредили в департаменте.

6 декабря на сильный запах сероводорода пожаловались жители Юго-Восточного округа Москвы. Причины появления неприятного запаха тогда установить не удалось, поскольку сайт Мосэкомониторинга, предоставляющий информацию состоянии воздуха, не работает.