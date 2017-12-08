Активистов SERB забрали в полицию. Их заподозрили в попытке испортить фото на выставке Стерджеса

Полиция задержала двоих активистов партиотического движения SERB по подозрению в причастности к попытке испортить экспонаты фотовыставки Джока Стерджеса «Без смущения 2.0», открывшейся в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. Об этом сообщил «Новой газете» один из руководителей движения Игорь Брумель.

Напомним, ранее в пятницу неизвестный мужчина в женской одежде разлил на открывшейся выставке Стерджеса пахучую жидкость. Брумель в разговоре с «Новой» заявил, что активисты SERB не причастны к инциденту, но подтвердил, что они присутствовали на выставке.

«Мы [активисты SERB] просто пришли проконтролировать и убедились, что это — порнография. Вдруг на выставке запахло дерьмом, дело в том, что у нее просто определенный педофильский запах. Потом людей без объяснения причин задержали», — изложил Брумель свою версию событий.

Он уточнил, что задержанных активистов SERB доставили в ОВД по району Якиманка для установления личности.

«Задержали, в том числе, двух дам, они ничего не совершали, ни на кого не нападали, ничего не разбивали. Мы просто пришли высказать свое мнение», — пояснил Брумель, отказавшись назвать имена задержанных.

Напомним, в прошлом году, активист SERB Александр Петрунько облил мочой фотоработы Стерджеса на выставке в Москве. Позднее вход на выставку заблокировали активисты «Офицеров России», а Следственный комитет начал проверку по обвинению в демонстрации детской порнографии. Проверка длилась почти год, в итоге судебные эксперты «признали полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке».