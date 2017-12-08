В Алуште полицейский заказал убийство руководителя городского Следственного комитета

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Алуште арестован в Москве по подозрению в «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа» — руководителя алуштинского Следственного комитета Константина Гирякова.

По версии следствия, начальник ОБЭП, желая воспрепятствовать «законной деятельности» руководителя алуштинского СКР, нанял двух человек для его убийства. Исполнителям было обещано денежное вознаграждение.

Исполнители были задержаны вместе с заказчиком. По факту нападения на Константина Гирякова возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Санкция этой статьи — вплоть до пожизненного заключения. Задержанным также предъявлено обвинение по ст. 295 УК РФ (Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование в целях воспрепятствования законной деятельности при производстве предварительного расследования, а также из мести за такую деятельность).

Нападение на Константина Гирякова произошло в Алуште вечером 28 ноября 2017 года. Двое человек избили руководителя СКР палками, но завершить покушение не успели — их спугнули случайные прохожие. В итоге Гиряков был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

В Алуште Константин Гиряков известен как человек, отправивший под арест бывшего мэра города Игоря Сотова: экс-чиновника подозревают в «халатности» и «превышении должностных полномочий» в связи с махинациями с недвижимостью. Также при Гирякове алуштинский СКР завел уголовное дело на начальника городского управления капитального строительства. По данным портала «Примечания», в последнее время Гиряков вел несколько уголовных дел в отношении алуштинских полицейских.